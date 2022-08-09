Пермский цирк приглашает желающих искупать слонов

Фото: "Пермский государственный цирк"

12 августа в мире отмечают «День слона». В преддверии этого события Пермский цирк приглашает жителей и гостей города на «Пенную вечеринку» к индийским слонихам Карле и Рани. Мероприятие бесплатное.

Вечеринка пройдет уже завтра, 10 августа, в 18:30 на служебной парковке у цирка со стороны улицы Крупской.

- Будем купать слонов, развлекаться и веселиться! А еще вас ждет много приятных сюрпризов, - сообщают организаторы.

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