Пермский цирк приглашает желающих искупать слонов

Фото: "Пермский государственный цирк"
12 августа в мире отмечают «День слона». В преддверии этого события Пермский цирк приглашает жителей и гостей города на «Пенную вечеринку» к индийским слонихам Карле и Рани. Мероприятие бесплатное.
Вечеринка пройдет уже завтра, 10 августа, в 18:30 на служебной парковке у цирка со стороны улицы Крупской.
- Будем купать слонов, развлекаться и веселиться! А еще вас ждет много приятных сюрпризов, - сообщают организаторы.
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