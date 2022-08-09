5 сентября в Перми начнется суд по делу студента, устроившего стрельбу в ПГНИУ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 9 августа, состоялось судебное заседание по продлению меры пресечения бывшему первокурснику ПГНИУ Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе. Суд постановил продлить его арест на три месяца - до 27 октября.

Учитывая объем уголовного дела (105 томов), адвокату дали 15 дней на ознакомление. Судебное заседание по делу назначено на 5 сентября.

Напомним, утром 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров приехал на занятия с охотничьим ружьем. Он шел по территории ПГНИУ и стрелял в людей, которые попадались на пути. Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, более 20 были ранены, а 37 человек получили различные травмы.

По результатам психиатрической экспертизы бывший студент был признан вменяемым, ему грозит пожизненный срок.

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