ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Прикамье на 35%

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Это более чем на треть превышает объемы выдачи ипотеки в предыдущем месяце.

В целом за январь-июль ВТБ предоставил жителям Прикамья 2,2 тысячи ипотечных кредитов на 6,3 млрд рублей. Четверть от общего объема выдач в этот период приходится на программу ипотеки с господдержкой – клиенты оформили по ней 600 кредитов на 1,6 млрд рублей. Примерно пятая часть сделок на сумму 1,5 млрд рублей состоялась по программе семейной ипотеки. Спрос на нее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Пермском крае вырос почти в 3 раза.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк провел в регионе сделки на 133 млн рублей. Таким образом, многие клиенты уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

«С начала лета мы наблюдаем в Прикамье прирост выдач ипотеки, что говорит о постепенном восстановлении спроса. Мы рассчитываем, что дополнительным стимулом для заемщиков станет в том числе и новая льготная программа ВТБ, которая реализуется в рамках стратегии развития «семейного капитала». Получить по ней ипотеку под 3% годовых могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Первые клиенты в Прикамье уже воспользовались этим предложением», – отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

В целом по России ВТБ с начала года выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Московском регионе (более 201 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50,7 млрд рублей). В топ-5 субъектов по объему сделок также вошли Краснодарский край (24,5 млрд), Республика Татарстан (около 30 млрд) и Новосибирская область (14,7 млрд).

Несмотря на повышение активности заемщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заёмщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.