В Прикамье обеспечили возможность подключить к газу дополнительно 12 тысяч домов

Фото: краевое правительство.

Как известно, Пермский край является примером для других регионов в деле газификации домовладений – газ в регионе бесплатно доводят не только до границ участков, но и до фасадов домов в рамках программы догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Реализацию этой программы в Прикамье обсудили глава региона Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Как прозвучало в ходе рабочей встречи, сейчас в Прикамье уже обеспечили возможность подключения к газоснабжению 12 тысяч домовладений, для этого подрядчики проложили более 330 километров новых газовых сетей. Чтобы представить себе масштаб строительства – их общая длина сопоставима с расстоянием от Березников до Чайковского.

По данным Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, голубое топливо уже пришло в 2,7 тысячи домовладений. А всего до конца года планируется обеспечить возможность для подключения газоснабжения более 17 тысяч домовладений.

Например, в Чернушинском городском округе уже приступили к строительству 15 километров распределительных сетей газоснабжения в селе Сульмаш, в результате голубое топливо сможет прийти в 150 домовладений.

- Правительство края оказывает полную поддержку, благодаря чему в регионе газораспредительные сети в рамках догазификации строятся до фасада дома без привлечения средств граждан, – отметил Сергей Черезов. – Строительные работы проводятся с опережением утвержденного графика.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что очень важно, чтобы жители населенных пунктов края получали необходимую информацию о процедуре подключения домов к газу.

- Сведения о том, что сегодня в регионе газовые сети прокладываются до фасадов домов бесплатно для потребителей, нужно довести до собственника каждого частного дома, - отметил Дмитрий Махонин. - Важно, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться.

В рамках программы догазификации граждане могут воспользоваться комплексной услугой, включающей газификацию под ключ: это подведение газопровода до границ земельного участка, проектирование и строительно-монтажные работы в границах земельного участка по стандартизированным тарифным ставкам.

Прием документов на догазификацию ведется в мобильных и стационарных пунктах «Газпрома», в отделениях МФЦ, а также через портал connectgas.ru и сайт Госуслуги.

КСТАТИ

Опыт Прикамья по бесплатному доведению газа не только до границ участков, но и до фасадов домов в рамках программы догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным, взяли на вооружение несколько регионов страны. Так, в Нижегородской и Московской областях, а также Санкт-Петербурге решили продлевать сети до цокольного этажа зданий.