Банк «Открытие»: почти треть жителей ПФО планирует сократить расходы на содержание домашних питомцев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Абсолютное большинство россиян (87%) и жителей Приволжья (89%) тратят на домашних любимцев не более 10 тысяч рублей в месяц. При этом 32% россиян и 30% приволжан признались, что хотели бы сократить эти расходы. Кошки у респондентов по-прежнему в два раза популярнее собак и в несколько раз популярнее других домашних питомцев. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню кошек 8 августа.

У 61% жителей ПФО дома есть кошка или кот, при этом 16% из них являются счастливыми обладателями нескольких питомцев. Самыми кошачьим регионами по результатам опроса стали Северный Кавказ (72%) и Урал (68%), меньше всего кошек у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (52%). 19% опрошенных россиян отвергают возможность завести кошку, в Поволжье таких людей чуть больше - 21%. У 13% респондентов региона она была раньше, но сейчас ее нет, 5% опрошенных живут без кошки, но хотели бы ее завести.

Треть респондентов из ПФО - владельцы собак (31%). Тут рекордсмены - жители Москвы и Московской области, а также Сибири (по 38%). Наименьшая доля владельцев собак на Урале (23%) и Северном Кавказе (26%). 12% опрошенных в регионе хотели бы завести собаку. 44% отвергают такую возможность. 13% отметили, что держали собак ранее.

На третьем месте в негласном рейтинге любимых домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки - они есть у 10% опрошены в Приволжье. 9% содержат попугаев, по 2% - черепах, морских свинок и хомяков. У респондентов также живут кролики, шиншиллы, черепахи, улитки, ежи, пауки и другие, более экзотические существа.

30% опрошенных признались, что планируют сократить расходы на содержание домашних питомцев. Из них 10% уже решились на этот шаг, а 22% намерены сделать это со временем. 36% жителей Приволжья не готовы сокращать расходы на содержание домашнего питомца. 35% затруднились ответить на этот вопрос.

За год расходы россиян на домашних животных не выросли. 73% опрошенных в регионе тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 16% - от 5 до 10 тысяч рублей, всего 1% оценил свой месячный бюджет на домашних животных в сумму более 10 тысяч рублей. 10% респондентов признались, что не считают траты, так как на своих любимцев им никаких денег не жалко.

* Опрос проводился банком «Открытие» с 1 по 5 августа 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.