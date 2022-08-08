Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты «Открытие Инвестиции»

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Теперь клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить стратегии доверительного управления УК «Открытие» ИИС Облигации, ИИС Акции, ИИС Сбалансированный.

Стратегии разработаны таким образом, чтобы покрыть основные потребности инвесторов.

Так, если клиент толерантен к риску и рассчитывает на существенную потенциальную доходность на длинном горизонте, лучшим решением для него будет оформить ИИС Акции. По мнению управляющих УК «Открытие», сейчас наиболее подходящий момент для вложений в российский рынок акций, так как большинство бумаг стоят очень дешево относительно предполагаемых будущих финансовых результатов.

Если клиент планирует обогнать инфляцию, но при этом хочет сократить риск – ему стоит обратить внимание на ИИС Сбалансированный, в состав которой входят как акции, так и облигации.

Клиентам, которые подходят к инвестициям более осторожно, но при этом стремятся заработать больше, чем по депозиту, подойдет ИИС Облигации.

В состав каждой стратегии входит одноименный открытый паевой фонд, представляющий собой готовый портфель под ежедневным управлением профессионалов.

Основные преимущества ИИС УК «Открытие»:

- низкий порог входа (от 10 000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;

- налоговый вычет от государства до 52 тыс. рублей в год на сумму инвестиций до 400 тыс. рублей или освобождение от уплаты налогов с прибыли с суммы инвестиций до 1 млн рублей в год;

- упрощенная схема получения налогового вычета. Теперь клиент может получить налоговый вычет дистанционно без необходимости посещения налоговой (отправку документов в ФНС осуществляет УК);

- наличие периода охлаждения в течение 14 календарных дней, когда клиент в случае изменения личных обстоятельств может пересмотреть свое решение об оформлении стратегии без каких-либо потерь;

- возможность в течение всего срока инвестирования переходить из одной стратегии в другую или иметь несколько стратегий в рамках одного счета ИИС. При этом инвестор имеет право выйти из стратегии в любой момент без каких-либо дополнительных комиссий. (Важно помнить, что налоговый вычет возможно получить только при инвестировании на срок от трех лет).

Чтобы открыть стратегии ИИС УК «Открытие», клиентам ТКБ/ИТБ необходимо обратиться в любое из отделений банков.