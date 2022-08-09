Тимуру Бекмансурову продлили арест на три месяца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в Пермском краевом суде решался вопрос о продлении меры пресечения Тимуру Бемансурову, устроившему бойню в Пермском университете.

Суд постановил продлить арест на три месяца до 27 октября 22 года. Кроме того, у Бекмансурова сменился адвокат. Теперь интересы отчисленного студента представляет Виктор Паньков. Учитывая объем уголовного дела (105 томов), адвокату дали 15 дней на ознакомление. Первое судебное заседание по делу назначено на 5 сентября.

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