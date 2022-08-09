Мэрия Перми выплатит 756,1 тыс. рублей бывшим собственникам «малой пирамиды»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Пермского края обязал мэрию Перми выплатить из городского бюджета еще 756,1 тыс. рублей бывшим собственникам «малой пирамиды». Здание находится на улице Крисанова, 12в.

Ранее истцы - предприниматели Сергей Негашев и Евгений Берман, а также ООО «Ифинтех-1» требовали выплатить им 1,4 млн. рублей. Тогда суд частично удовлетворил их требование. В пользу «Ифинтех-1» взыскали 268,3 тыс. рублей, а каждый из предпринимателей должен был получить по 243,9 тыс. рублей.

Напомним, в 2019 году администрация приняла решение изъять земельный участок и «малую пирамиду», чтобы расширить улицу. Стоимость выкупа составила 127,1 млн. рублей. Но снос объекта отложили, решив, что торговый центр ликвидируют, когда подойдет время для строительства дороги. А пока компании, которые арендовали торговые площади, будут работать.

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