8 августа в Прикамье стал самым жарким днем за последние три недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Понедельник, 8 августа, в Пермском крае стал самым жарким за последние три недели. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что на большинстве метеостанций максимальная температура превысила +29 градусов, а по южным и центральным районам +30 градусов. Еще выше была температура в Кунгуре (+31,7 градусов), в Чернушке (+31,6 градусов), в Осе (+31,4 градуса), в Лысьве и в Оханске (+30,9 градусов), в Ножовке (+31,1 градус), в Перми (+30,2 градуса) и в Чайковском (+31,3 градус).

Правда, максимум летнего сезона, отмеченный 11-12 июля, она не превысила, тогда температура была выше на 1,5 градуса.

- Величина аномалии 9 августа стала больше. Так, в Чердыни среднесуточная температура воздуха составила +24,4 градуса, что выше нормы на 8,9 градусов. В Перми отклонение от нормы составило +6,3 градуса, - отмечают синоптики.

Уже завтра жара начнет покидать северные районы края. Исключением будет Пермь, где температура может подняться еще выше. Холодный фронт, образовавшийся над северо-западом края, сегодня никак себя не проявил, слабые грозы были замечены в основном на востоке вдоль Уральского хребта.

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