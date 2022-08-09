В Перми пропала 25-летняя девушка с татуировкой «нежить»

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой
В понедельник, 8 августа, 25-летняя Анастасия Пегова вышла утром из поликлиники в Дзержинском районе Перми по улице Петропавловской. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.
Приметы:
- рост 164 см;
- худощавое телосложение;
- волосы ниже плеч, осветленные, на концах розовые;
- карие глаза.
Особые приметы:
На внутренней стороне запястья цветная татуировка «нежить».
Была одета в светлую рубашку с зелеными и коричневыми пальмовыми листьями, коричневые шорты, белые носки и белые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(342) 204-49-04 или 102.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65