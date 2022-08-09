В Перми пропала 25-летняя девушка с татуировкой «нежить»

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В понедельник, 8 августа, 25-летняя Анастасия Пегова вышла утром из поликлиники в Дзержинском районе Перми по улице Петропавловской. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы:

- рост 164 см;

- худощавое телосложение;

- волосы ниже плеч, осветленные, на концах розовые;

- карие глаза.

Особые приметы:

На внутренней стороне запястья цветная татуировка «нежить».

Была одета в светлую рубашку с зелеными и коричневыми пальмовыми листьями, коричневые шорты, белые носки и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(342) 204-49-04 или 102.

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