Трассу «Пермь – Екатеринбург» отремонтируют за 2,15 миллиардов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье» объявило повторный конкурс на выполнение работ по капремонту трассы «Пермь – Екатеринбург», сообщает издание «Business Class».

Согласно проекту, участок с 9 по 13 километр федеральной автодороги от пересечения с Транссибом до Нестюковского тракта, планируют расширить с четырех до шести полос.

Ранее конкурс объявили 19 июля, прием заявок должен был завершиться 4 августа, но еще до наступления этой даты торги отменили по решению заказчика. Теперь срок подачи заявок установлен до 24 августа. Начальная цена контракта составляет 2,15 миллиардов рублей.

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