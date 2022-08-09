За неделю в Прикамье от укусов клещей пострадали 232 человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последнюю неделю в Прикамье от укусов клещей пострадали 232 человека, в том числе 9 детей.

По информации краевого Роспотребнадзора 1,7% клещей, снятых с пострадавших, были инфицированы энцефалитом, 42,8% - иксодовым боррелиозом, 4,2% – моноцитарным эрлихиозом человека и 1,2% - гранулоцитарным анаплазмозом. На сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано 113 случаев заражения клещевым боррелиозом и 40 случаев заражения вирусным энцефалитом.

В «территории риска» по присасыванию клещей входят: Карагайский, Очерский, Верещагинский, Сивинский и Березовский округа. Больше подобных случаев происходит при посещении леса, индивидуальных садов и лесопарковых зон.

В качестве профилактики во время отдыха на природе необходимо одевать более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. Кроме того, периодически осматривать открытые участки тела и одежду. В случае обнаружения клеща, его необходимо доставить в лабораторию для исследования.

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