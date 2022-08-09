Пробки на дорогах Перми. Фото: Павел Шатров

Утром 9 августа плотное движение складывается в Индустриальном районе города. Пробка в 5 баллов есть на ул. Космонавта Леонова при выезде на ул. Промышленную со стороны Южного обхода.

Традиционно для этого часа пробки в 4-5 баллов есть в районе Стахановского кольца. По информации сервиса «Яндекс Пробки» затрудненное движение отмечено на подъезде к ул. Стахановской на ул. Карпинского в сторону центра, а также на круговом движении от ул. Стахановской к ул. Мира.

Плотное движение в Ленинском районе на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской в сторону Коммунального моста. Интенсивность движения около 5 баллов наблюдается на кольце ЦКР при выезде с ул. Попова на ул. Революции.

В Мотовилихинском районе автомобилистам стоит обратить на участок дороги ул. Лифанова от перекрестка с ул. 1905 года в сторону центра городе, где дорожная обстановка оценивается в 4-5 баллов.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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