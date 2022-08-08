В центре Перми сносят пятиэтажный дом по улице Петропавловской, 14

С начала 2022 года в Перми снесли уже 15 аварийных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми начали сносить пятиэтажный дом по улице Петропавловской, 14. Ранее всех жителей расселили в благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба краевой мэрии.

В ближайшее время подрядчик приступит к сносу аварийного жилого дома по улице Сибирская, 44, а также домов на улице Достоевского, 11, 12 и на улице Горького, 6.

Напомним, с начала 2022 года в Перми снесли уже 15 аварийных объектов. Последним из них стал дом по улице Василия Соломина,12 в Мотовилихинском районе. Следующим крупным объектом станет дом на Комсомольском проспекте, 89.

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