В Перми за 550 тысяч рублей продают бренд доставки супермаркетов «Семья»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На «Avito» появилось объявление о продаже бренда «Домой Доставим». Раньше под ним работала доставка товаров из пермской сети магазинов «Семья». За брендбук (официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, целевая аудитория и другое) и интернет-домен продавец просит 550 тысяч рублей. К описанию проложена фотография свидетельства о регистрации товарного знака.

Напомним, в августе прошлого года федеральный ритейлер «Лента» выкупил пермскую торговую сеть «Семья», которая входит в холдинг экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Сейчас заказать продукты из «Семьи» можно через приложение «Лента Онлайн».

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