В пермском лесу нашли гриб, занесенный в Красную книгу Амурской и Тюменской областей

Фото: пресс-служба краевого минприроды
Среди редких грибов попадаются по-настоящему диковинные: грибы, которые не могут не привлечь внимания и опытных грибников, и случайных посетителей леса.
Сотрудник Чайковского лесничества обнаружил на березе гриб Климакодон северный, который занесен в Красную книгу Амурской и Тюменской областей, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов.
Климакодон северный - это несъедобный гриб. Он растет на лиственных деревьях, чаще всего на ослабленных или умирающих. Состоит из крупных языковидных шляпок, которые срастаются у основания и образуют большие «этажерки».
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