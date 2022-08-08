В пермском лесу нашли гриб, занесенный в Красную книгу Амурской и Тюменской областей

Фото: пресс-служба краевого минприроды

Среди редких грибов попадаются по-настоящему диковинные: грибы, которые не могут не привлечь внимания и опытных грибников, и случайных посетителей леса.

Сотрудник Чайковского лесничества обнаружил на березе гриб Климакодон северный, который занесен в Красную книгу Амурской и Тюменской областей, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов.

Климакодон северный - это несъедобный гриб. Он растет на лиственных деревьях, чаще всего на ослабленных или умирающих. Состоит из крупных языковидных шляпок, которые срастаются у основания и образуют большие «этажерки».

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