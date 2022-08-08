В Прикамье пропал 22-летний парень

Фото: поисковый отряд Ирины Бухановой

В воскресенье, 7 августа, из Перми в деревню Атнягузи Октябрьского городского округа выехал 22-летний Васил Василов. С тех пор о парне ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы:

- рост 170-180 см;

- среднее телосложение;

- черные волосы;

- карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(342) 204-49-04 или 102.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае пропал 92-летний дедушка

Пенсионера ищут под Соликамском (Подробнее...)