В Прикамье пропал 22-летний парень

Фото: поисковый отряд Ирины Бухановой
В воскресенье, 7 августа, из Перми в деревню Атнягузи Октябрьского городского округа выехал 22-летний Васил Василов. С тех пор о парне ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.
Приметы:
- рост 170-180 см;
- среднее телосложение;
- черные волосы;
- карие глаза.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(342) 204-49-04 или 102.
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