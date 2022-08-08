В Перми бывшего генерал-майора обвиняют в получении взяток на 1,9 миллионов рублей

Владимир Купавский. Фото: Михаил Лобанов

Бывший начальник Пермского военного института войск национальной гвардии (ПВИВНГ) обвиняется в получении шести взяток на общую сумму 1,9 миллионов рублей и двух превышениях должностных полномочий.

29 апреля в Пермском гарнизонном военном суде начались слушания по делу с участием двух потерпевших – курсантов ПВИВНГ.

По версии следствия, первая взятка была получена Владимиром Купавским в 2018 году. Тогда генерал-майор велел подчиненному изменить категорию профгодности курсанту с третьей на самую худшую. Секретарю приемной комиссии предложили отчислить парня, чтобы он вернулся домой в Дагестан. Затем через посредников начальник вуза взял от его матери взятку - 500 тысяч рублей за восстановление курсанта. При этом женщина выплатила 600 тысяч рублей и 1/6 денег ушла посредникам.

Дальше генерал привлек помощников к поиску в Дагестане желающих гарантированно поступить в пермский военный вуз. В 2020 году было еще три взятки по 300 тысяч рублей, которые получила проживающая в Астрахани жена Владимира Купавского. О незаконных делах супруга она не знала.

Потом была взятка - 400 тысяч рублей, похожая на вымогательство в 2018 году. А затем еще 100 тысяч рублей от матери, сын которой был отчислен за неуспеваемость.

Посредники требовали от родителей до 800 тысяч рублей, присваивая разницу между названной Владимиром Купавским суммой.

Пресс-служба Пермского гарнизонного военного суда сообщает, уголовное преследование взяткодателей и посредников было прекращено в связи с их деятельным раскаянием. А сам Владимир Купавский придерживается такой позиции: «Вину не признаю, следствие проведено тенденциозно».

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