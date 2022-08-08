Жители комплексов «Доминат», «Мотовилихинsky», «Медовый» и «Адмирал Макаров» смогут сэкономить на домашнем интернете

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты МТС подключили к домашнему интернету и цифровому телевидению жилые комплексы «Доминант», «Мотовилихинsky», «Медовый» и «Адмирал Макаров». Более 4 тысяч семей смогут сэкономить до 40% своих затрат на «пакетном» доступе к цифровым сервисам — ТВ, домашнему высокоскоростному интернету до 500 Мбит/с, мобильной связи и онлайн-кинотеатре KION.

Жители впервые получили доступ к домашним сервисам МТС, в том числе интернету на скорости в пять раз превышающие стандартные 100 Мбит/с — это позволит пермякам с комфортом пользоваться сетью с большего количества устройств без потери скорости особенно в пиковое вечернее время. Новые возможности также позволят смотреть кино онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний» картинки, за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, теперь жители многоквартирных домов смогут ежемесячно экономить на связи до 40% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«За последние два года мы провели масштабную модернизацию нашей фиксированной сети в Перми. Преимущество технологии в ее скорости, удобстве пользования — интернет и телевидение подключается по одному кабелю. Оформление всех услуг в один пакет для всей семьи позволит управлять и оплачивать через один лицевой счет еще и со скидкой. Семья из четырех человек может сэкономить на цифровых сервисах до 15 тысяч рублей в год», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Перми можно по ссылке https://vk.cc/ceJYjM.