В Перми создан «Муниципальный центр управления»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми начал работу «Муниципальный центр управления города Перми». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Центр будет координировать и обрабатывать обращения, поступающие в администрацию Перми через разные каналы. В их числе и через социальные сети.

Постановление о создании структуры на уровне города (МЦУ) подписал мэр Перми Алексей Дёмкин. В состав городского проектного офиса вошли заместители главы администрации города, руководители профильных ведомств и районных администраций.

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