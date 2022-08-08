В Перми создан «Муниципальный центр управления»

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми начал работу «Муниципальный центр управления города Перми». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Центр будет координировать и обрабатывать обращения, поступающие в администрацию Перми через разные каналы. В их числе и через социальные сети.
Постановление о создании структуры на уровне города (МЦУ) подписал мэр Перми Алексей Дёмкин. В состав городского проектного офиса вошли заместители главы администрации города, руководители профильных ведомств и районных администраций.
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