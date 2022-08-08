После гонки «Москва-Владивосток» Пермь посетил путешественник Андрей Леонтьев

Андрей Леонтьев советует пермякам вначале отправиться в путешествие по своему краю, ведь вокруг много интересных и живописных мест. Фото: ГБУ ПК "Центр развития туризма"

6 августа в Пермь приехал знаменитый автогонщик и путешественник Андрей Леонтьев. Его программы крутят на известных всем каналах «ТВЦ» и «Авто Плюс». Кроме того, вы могли видеть его ведущим в «Программе испытаний» на телеканале «Че», где Андрей Леонтьев рассказывает, как с пользой можно провести выходные на колесах, а также открывает все минусы и плюсы машин, на которых совершает путешествие.

18 июля с Ярославского вокзала в Москве по самому длинному пассажирскому ж/д маршруту в мире «Москва-Владивосток» отправилась в путь телеведущая Юлия Костюшкина. Одновременно выехал и автогонщик Андрей Леонтьев. Кто преодолеет путь в 9100 км быстрее и на чем лучше путешествовать по России: на поезде или на автомобиле?

- Ночевали мы в придорожных гостиницах, питались там же. Часов шесть спали всегда. За день проезжали примерно 1700 км. Наши дороги позволяют это делать, не нарушая ПДД. Если вы планируете путешествие на автомобиле, нормально проезжать за сутки около 350 км, тогда можно остановиться, перекусить, погулять и посмотреть достопримечательности, - рассказывает Андрей Леонтьев.

Пермякам он советует вначале отправиться в путешествие по своему краю, ведь вокруг много интересных и живописных мест.

- В России огромное количество красивых дорог. Особенно выделяются среди них трасса «Колыма» со своей девственной природой, еще не тронутой человеком, Чуйский тракт и Кавказ, где можно любоваться горами, - продолжает путешественник.

Гонка завершилась 25 июля. За 6,5 дней Андрей Леонтьев преодолел на машине путь из Москвы во Владивосток, обогнав Юлию Костюшкину на 6,5 часов.

Фото: ГБУ ПК "Центр развития туризма"

Оказалось, что даже 9000 км на поезде проехать совсем не страшно. Это огромная экономия времени и денег, ведь не нужно искать гостиницы для ночевки. Кроме того, поезда сейчас оснащены всем необходимым, в том числе и кондиционером, который так важен в жаркую погоду.

Стоит отметить, что автогонщик так же проводит испытание новых продуктов во время своих путешествий.

- Многие компании ушли с российского рынка. Появляются новые бренды. Это важная тема для автолюбителей. Во время последней поездки мы проверяли новое масло от «Takayama». Каждые 2000 метров брали его пробы, чтобы увидеть, как продукт работает в динамике. Сейчас материалы проходят экспертизу.

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