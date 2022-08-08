В Пермском крае выявили 267 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 267 новых заболевших коронавирусом. В больницы госпитализированы 26 пациентов.

Среди новых заболевших 75 жителей в возрасте старше 60 лет. Общее число положительных тестов в крае с начала пандемии достигло 375 421.

Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона. С начала пандемии в Прикамье от последствий ковида скончались 8 852 человека.

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