В Пермском крае выявили 267 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru
В Пермском крае – плюс 267 новых заболевших коронавирусом. В больницы госпитализированы 26 пациентов.
Среди новых заболевших 75 жителей в возрасте старше 60 лет. Общее число положительных тестов в крае с начала пандемии достигло 375 421.
Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона. С начала пандемии в Прикамье от последствий ковида скончались 8 852 человека.
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