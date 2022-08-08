Волонтеры просят пермяков помочь оплатить ошейники, отслеживающие путь собак

Фото: Оксана ЗУЙКО
Поисковому отряду имени Ирины Бухановой нужна помощь пермяков.
- Мы не можем оплатить счет на специализированные ошейники для кинологического расчета. Они позволяют отслеживать путь собаки. Оборудование дорогостоящее. Человек, который обещал помочь, исчез. Вернуть заказ нет возможности. Оплачивать нужно уже сейчас, - сообщают волонтеры в соцсетях.
На данный момент на организации висит долг - 243 тысячи рублей. Добровольцы поискового отряда гарантируют отчет за каждое поступление средств.
Реквизиты для перевода:
ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой»
ИНН/КПП 5905056986/590501001
ОГРН 1185958014582
Наименование Банка Волго- Вятский банк Публичное акционерное общество Сбербанк
р/сч 40703810549770003467
к/сч 30101810900000000603
ИНН/КПП 7707083893/590243001
ОГРН 1027700132195
БИК 042202603
ОКПО 00032537
Кроме того, перевести средства можно через приложение «СберБанк Онлайн». Для этого в поисковой строке нужно ввести: «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» и указать наименование платежа «Ошейник».
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