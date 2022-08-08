Волонтеры просят пермяков помочь оплатить ошейники, отслеживающие путь собак

Фото: Оксана ЗУЙКО

Поисковому отряду имени Ирины Бухановой нужна помощь пермяков.

- Мы не можем оплатить счет на специализированные ошейники для кинологического расчета. Они позволяют отслеживать путь собаки. Оборудование дорогостоящее. Человек, который обещал помочь, исчез. Вернуть заказ нет возможности. Оплачивать нужно уже сейчас, - сообщают волонтеры в соцсетях.

На данный момент на организации висит долг - 243 тысячи рублей. Добровольцы поискового отряда гарантируют отчет за каждое поступление средств.

Реквизиты для перевода:

ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой»

ИНН/КПП 5905056986/590501001

ОГРН 1185958014582

Наименование Банка Волго- Вятский банк Публичное акционерное общество Сбербанк

р/сч 40703810549770003467

к/сч 30101810900000000603

ИНН/КПП 7707083893/590243001

ОГРН 1027700132195

БИК 042202603

ОКПО 00032537

Кроме того, перевести средства можно через приложение «СберБанк Онлайн». Для этого в поисковой строке нужно ввести: «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» и указать наименование платежа «Ошейник».

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