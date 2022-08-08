В Перми окончены поиски пропавшей бабушки

Фото: "Регион-59"
В Перми завершены поиски пропавшей пенсионерки. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».
«Найдена, жива! Просьба снять репосты», - написали волонтеры.
Напомним, пожилая жительница Мотовилихи вышла из дома по улице Артема сегодня в 06:00. И после не возвращалась. К счастью, ее удалось найти.
Тем временем в Прикамье все еще ищут пропавшего под Соликамском 92-летнего пенсионера.
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