В Перми окончены поиски пропавшей бабушки

Фото: "Регион-59"

В Перми завершены поиски пропавшей пенсионерки. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».

«Найдена, жива! Просьба снять репосты», - написали волонтеры.

Напомним, пожилая жительница Мотовилихи вышла из дома по улице Артема сегодня в 06:00. И после не возвращалась. К счастью, ее удалось найти.

Тем временем в Прикамье все еще ищут пропавшего под Соликамском 92-летнего пенсионера.

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