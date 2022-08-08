8 августа в Прикамье станет самым жарким днем этого месяца

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 августа с большой вероятностью станет самым жарким днем августа. Дальше начнет понемногу холодать. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Первая половина недели будет жаркой и сухой. Однако после очень жаркого начала недели, во второй половине похолодает до обычных для этого периода августа значений - +19...+24 в дневные часы.

Как отметили синоптики, дожди на неделе пройдут не повсеместно, но в среду и в ночь на четверг грозы ожидаются в большинстве районов края. Также возможны они и во вторник, но пока локально.

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