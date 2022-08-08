Доходный дом Кузнецкого отреставрирует пермская компания

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реставрацией «Доходного дома А. Н. Кузнецкого» займется пермская компания. Подробностями делится Business Class.

Напомним, двухэтажное здание расположено по улице Пермской, 74, на перекрестке с улицей Газеты «Звезда». Оно построено во второй половине 19 века. Сейчас в нем находится подразделение Института развития образования Пермского края.

Реставрацию необходимо провести с 5 сентября по 4 декабря 2022 года. Стоимость работ – 5,75 млн руб. Займется работами компания «Пермьстрой+».

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