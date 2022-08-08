МегаФон в Пермском крае возглавил Павел Фомин

Павел Фомин.

Директором МегаФона в Пермском крае назначен Павел Фомин. Приоритетными задачами топ-менеджера станут усиление позиций оператора на рынке региона, расширение дистрибуции продуктов и услуг компании, реализация телеком-проектов для бизнес-клиентов и государственных заказчиков.

В фокусе внимания руководителя остаются укрепление технологического преимущества, в том числе за счет расширения покрытия сети на территории Прикамья в малых населенных пунктах, а также повышение качества сервиса для абонентов массового и корпоративного сегментов.

- Пермский край и Пермь, которая в этом году официально получила статус города-миллионника, всегда находились в сфере пристального внимания. Перед Павлом стоит амбициозная задача усилить региональные позиции МегаФона как оператора №1 в стране. Для этого уже есть отличная база: построена качественная LTE-сеть, в партнерстве с властью компания осуществляет крупные инфраструктурные проекты, бизнес Прикамья активно решает задачи с помощью наших высокотехнологичных услуг. У Павла большой опыт работы на региональных рынках и реализации сложных задач, в том числе строительство масштабной сети NB-IoT в Ивановской области. Уверен, что нацеленность на высокий результат поможет достичь нового уровня развития компании в Пермском крае, – прокомментировал назначение директор по региональному развитию МегаФона на Урале и в Центре Михаил Молотков.

НАША СПРАВКА

Павел Фомин окончил Липецкий государственный педагогический университет, получил степень MBA в Воронежском государственном университете. Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров. Имеет 17-летний опыт руководящей работы в телекоммуникационной сфере. В 2005-2012 годах возглавлял филиалы федеральных компаний в Липецкой и Воронежской областях, с 2013 – директор МегаФона в Ивановской области.