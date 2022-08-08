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Общество8 августа 2022 6:39

Бывшие пермские рестораны McDonald’s меняют вывески на «Вкусно – и точка»

Обновленные заведения планировали открыть сегодня
Григорий СЕРЕДКИН
Обновленные вывески у ЦУМа.

Обновленные вывески у ЦУМа.

Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Бывшие пермские рестораны McDonald’s готовятся к открытию и меняют вывески на «Вкусно – и точка». Так, обновленные логотипы появились у бывшего ресторана в ЦУМе.

Напомним, рестораны «Вкусно – и точка» в Перми, заменившие McDonalds, должны были открыться сегодня, 8 августа. Однако в выходные стало известно, что дату открытия обновленных ресторанов снова перенесли на неопределенное время.

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