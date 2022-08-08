В двух районах Перми на неделе отключат холодную воду

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в двух районах города на наступившей неделе отключат холодную воду. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье». Воды частично не будет в Дзержинском и Свердловском районе.

Так, 8 августа без холодной воды с 09:00 до 20:00 останутся здания по улице Мильчакова, 28а, 30а, 32, 34; улице Тавричанской, 24 и улице Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

9 августа воды не будет по адресам:

- улица Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 2в, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а;

- улица Василия Васильева, 3, 3 лит. А, 3б, 5а, 5б;

- улица Гусарова, 10, 14;

- улица Кояновская, 10, 6;

- улица Таборская, 22, 22а.

13 августа воды не будет в Дзержинском районе по улице Василия Каменского, 26, 28 и улице Углеуральской, 12 и 22. В этот же день в Свердловском районе воды не будет по улице Загарьинской, 6; улице Коломенской, 22 и улице Косьвинской, 7 и 9.

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