Жители Прикамья засняли черного скорпиона

Фото: "Подслушано Чернушка"
В Пермском крае местные жители засняли черного скорпиона. Пост появился в паблике «Подслушано Чернушка».
Сначала люди в комментариях предполагали, что это игрушка. Однако после там появилось видео, где скорпион двигается и мнения разделились.
Возможно, скорпион оказался на детской площадке не по естественной причине. Черный скорпион распространен в глинистых и реже песчаных пустынях. Встречается в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Иране, Израиле и Афганистане. Поэтому кто-то мог выпустить паукообразное на улицу.
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