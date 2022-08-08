Жители Прикамья засняли черного скорпиона

Фото: "Подслушано Чернушка"

В Пермском крае местные жители засняли черного скорпиона. Пост появился в паблике «Подслушано Чернушка».

Сначала люди в комментариях предполагали, что это игрушка. Однако после там появилось видео, где скорпион двигается и мнения разделились.

Возможно, скорпион оказался на детской площадке не по естественной причине. Черный скорпион распространен в глинистых и реже песчаных пустынях. Встречается в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Иране, Израиле и Афганистане. Поэтому кто-то мог выпустить паукообразное на улицу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65