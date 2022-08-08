«Амкар» выбрал лучшего игрока месяца

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» назвал лучшего игрока июля. Им стал центральный полузащитник команды Даниил Зуев, сообщает пресс-служба красно-черных.

Напомним, что в июле «Амкар» провел два матча. Сначала с треском провалил старт сезона в гостях у «Тюмени» - 0:4. Но спустя неделю 30 июля реабилитировался дома и разгромил ФК «Химик-Август» - 3:0. Автором одного из голов и стал Даниил.

Именно гол Зуева стал 1000-м голом в клубной истории «Амкара», начиная с 1994 года – года создания клуба.

Следующий матч пермяки проведут 10 августа в Барнауле, где сыграют с местным «Динамо» в рамках Второй лиги.

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