В Пермском крае пропал 92-летний дедушка

Фото: Регион-59

В Пермском крае под Соликамском пропал 92-летний Павел Шабалов. 5 августа он ушел из дачного домика в поселке Тетерино Соликамского района. И с тех пор его местоположение неизвестно.

Особые приметы пропавшего:

- рост 170 сантиметров;

- худощавое телосложение;

- седые и короткие волосы;

На голове у пропавшего была синяя вязаная шапка. Одет был в синюю ветровку, синие штаны и галоши.

Всех, кто знает любую информацию о местонахождении пенсионера, просят сообщить в полицию.

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