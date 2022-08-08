В Пермском крае пропал 92-летний дедушка

Фото: Регион-59
В Пермском крае под Соликамском пропал 92-летний Павел Шабалов. 5 августа он ушел из дачного домика в поселке Тетерино Соликамского района. И с тех пор его местоположение неизвестно.
Особые приметы пропавшего:
- рост 170 сантиметров;
- худощавое телосложение;
- седые и короткие волосы;
На голове у пропавшего была синяя вязаная шапка. Одет был в синюю ветровку, синие штаны и галоши.
Всех, кто знает любую информацию о местонахождении пенсионера, просят сообщить в полицию.
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