В Перми вчерашний температурный максимум перевалил за +30 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми вчера температурный максимум достиг +30,4 градусов. Фактом делится ГИС-центр ПГНИУ.

По югу края температура воздуха также достигла +30...+31 на нескольких метеостанциях. Максимум - +31.2 градуса - зафиксирован в Кунгуре.

Как рассказали синоптики, в Перми это 4-й день за лето с температурой выше +30 градусов. Однако точно не последний. На сегодня прогноз в Пермском крае не менее жаркий. Температура воздуха достигнет +30...+32 на всей территории края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65