Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

По информации «Яндекс Пробки», в Перми утро 8 августа началось с затруднений движения в 4-5 баллов в Индустриальном районе: на кольце ш. Космонавтов от ул. Промышленной в сторону ул. Оверятской, на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира, на ш. Космонавтов от ул. Кавалерийской до ул. Стахановской в сторону центра.

В Ленинском районе Перми появились пробки в 4-5 баллов на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской в сторону Коммунального моста.

В Свердловском районе Перми автомобилистам надо обратить внимание на Комсомольскую площадь – пробки в 5 баллов формируется на ул. Белинского с выездом на Комсомольский пр. в сторону центра.

В Мотовилихинском районе Перми есть дорожные пробки в 4-5 баллов на ул. Лифанова от перекрестка с ул. 1905 года в сторону центра.

Плотное движение в Перми с пробками в 3-4 балла наблюдается на бул. Гагарина от Авторадио до Средней дамбы в сторону Цирка.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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