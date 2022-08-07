В Перми восстановили движение трамваев

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 7 августа на улице Белинского в Перми строительная техника оборвала провода контактной сети. Из-за этого, как сообщили в городском департаменте транспорта, движение трамваев № 6 было прекращено. Трамваи № 8 двигались в объезд по улице Ленина.

Сейчас ремонтные работы на контактной сети завершились, и движение трамваев обоих маршрутов восстановлено, они ходят по обычному графику.

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