В Пермском крае на пруду утонул мужчина

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в воскресенье на пруду в Соликамском городском округе произошло ЧП – около половины шестого вечера купавшийся в водоеме мужчина начал тонуть. К месту происшествия прибыли девять спасателей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Но спасти мужчину – ему на вид было около сорока лет – не удалось.

28 июля также в Соликамске, на территории бывшей пристани в Боровой, утонули двое мужчин – 22 и 24 лет, которые решили искупаться после употребления спиртных напитков.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю напоминают, что безопасность каждого человека зависит от выполнения правил безопасного поведения на воде и дисциплины пребывания около водоемов.