В Пермском крае на пруду утонул мужчина

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вечером в воскресенье на пруду в Соликамском городском округе произошло ЧП – около половины шестого вечера купавшийся в водоеме мужчина начал тонуть. К месту происшествия прибыли девять спасателей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Но спасти мужчину – ему на вид было около сорока лет – не удалось.
28 июля также в Соликамске, на территории бывшей пристани в Боровой, утонули двое мужчин – 22 и 24 лет, которые решили искупаться после употребления спиртных напитков.
В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю напоминают, что безопасность каждого человека зависит от выполнения правил безопасного поведения на воде и дисциплины пребывания около водоемов.