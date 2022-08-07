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Происшествия7 августа 2022 14:03

В Пермском крае на пруду утонул мужчина

Спасателям не удалось помочь ему
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в воскресенье на пруду в Соликамском городском округе произошло ЧП – около половины шестого вечера купавшийся в водоеме мужчина начал тонуть. К месту происшествия прибыли девять спасателей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Но спасти мужчину – ему на вид было около сорока лет – не удалось.

28 июля также в Соликамске, на территории бывшей пристани в Боровой, утонули двое мужчин – 22 и 24 лет, которые решили искупаться после употребления спиртных напитков.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю напоминают, что безопасность каждого человека зависит от выполнения правил безопасного поведения на воде и дисциплины пребывания около водоемов.