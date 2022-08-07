В Прикамье произошел пожар в кафе

Фото: Поисково - спасательная служба КМО
Днем в воскресенье, 7 августа, загорелось кафе, находящееся на улице Газеты «Искра» в Кунгуре. Как сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа, пожар начался в половине первого. На место выехали спасатели и пожарно-спасательные подразделения.
По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Огонь был быстро потушен, из людей на пожаре никто не пострадал.
Ранее, в этот же день, в Кунгуре произошел пожар в помещении шиномонтажа.
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