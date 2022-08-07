В Пермском крае из-за коронавируса госпитализировано пять человек

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За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 293 случая заболевания COVID-19. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, за последние три месяца все выявленные случаи коронавируса идентифицируются как «омикрон стелс». Этот вариант ковида слабее предыдущих, тяжелых форм заболевания у него встречается меньше. Тем не менее, пять человек из вновь заболевших пришлось госпитализировать.

Никаких ограничений в связи с ростом заболеваемости в Пермском крае пока вводить не планируется,

Всего с начала пандемии в Прикамье зафиксировано 375 154 случаев коронавируса, от последствий болезни скончались 8 853 жителя региона.