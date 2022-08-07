В Перми пьяный водитель снес цветочный павильон

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Ранним воскресным утром по улице Тургенева в Перми ехал черный автомобиль «Лада». За рулем легковушки был 34-летний мужчина, который не справился с управлением собственного автомобиля, и в полшестого утра его «Лада» врезалась в цветочный павильон на остановке. Стеклянные стены сооружения разбились вдребезги, а машина от удара перевернулась и встала на бок.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

- Ему оказали медицинскую помощь на месте, был составлен административный протокол о вождении в нетрезвом виде, - отметили в ведомстве.