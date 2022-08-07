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Общество7 августа 2022 7:06

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончится жара

И какая погода ждет нас в ближайшие дни
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воскресенье, 7 августа, встречает пермяков уже привычной жарой. Днем температура поднимется до 29 градусов. Но это еще не предел. Как рассказал метеоролог Андрей Шихов, из-за антициклона в понедельник, 8 августа, столбики термометров могут подняться до +32 градусов. Таким же знойным будем и вторник. Жара сохранится и в среду, но на большей части Прикамья прогремят грозы.

- А в четверг существенно похолодает, - прогнозирует синоптик.

Впрочем, лето еще не заканчивается. Ожидается, что в третьей декаде августа в Пермский край придет тепло с юга. Температура воздуха будет выше нормы на 2 градуса, а количество осадков – около нормы.

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