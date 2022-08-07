Появилось видео строительства в Перми трассы ТР-53

Фото: permkrai.ru

Подрядчик строительства трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная» показал видео того, как идет строительство дороги.

Новая магистраль, протяженностью 8,7 километров, соединит пять микрорайонов: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Это будет четырехполосная дорога с разделительной полосой. Завершить строителььство планируется в третьем квартале 2024 года.

Сейчас работы ведутся на первом участке - на улице Уинской между улицами Юрша и Грибоедова