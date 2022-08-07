Пожары в Перми и Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края.

В субботу 6 августа 2022 года зафиксировали 11 пожаров в Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС ликвидировали последствия пожаров в нескольких территориях: 6 пожаров - в Перми; 2 пожара - в Верещагинском округе; по одному пожару - в Краснокамском, Лысьвенском и Сивинском округах.

На пожарах в Пермском крае 6 августа погибших и травмированных не зарегистрировали.

В пожарах Пермского края горели: сарай - в Лысьвенском округе; гараж - в Орджоникидзевском районе Перми; мусор - в Индустриальном и Кировском районах города Перми; неэксплуатируемые здания - в Верещагинском округе и в Дзержинском районе Перми; многоквартирный дом - в Дзержинском районе Перми; частный жилой дом - в Сивинском округе; сено - в Верещагинском округе; садовый дом - в Краснокамском округе.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За сутки зарегистрировали 4 случая новых очагов лесных пожаров, ландшафтнх пожаров в Пермском крае не было.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 6 августа 2022 года на территории Пермского края 158 профилактических групп в количестве 349 человек провели мероприятия:

- 1315 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 1948 человек;

- распространение 1480 листовки (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 9 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса в отдельных центральных районах Пермского края. В связи с высокой опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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