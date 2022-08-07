В Пермском крае вынесен приговор за смертельное ДТП

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Кизеле суд признал 56-летнего водителя виновным в гибели двух человек в ДТП. Авария произошла в феврале 2021 года, когда мужчина, сидевший за рулем автомобиля УАЗ-315195, в районе автобусной остановки «Сады» выехал на полосу встречного движения. Дорога была скользкой, водитель не смог удержать «УАЗик», машину занесло, и она врезалась в идущий навстречу автомобиль ВАЗ-213100.

- В результате ДТП 73-летний водитель автомобиля ВАЗ и его 70-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП, -рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Второй пассажир получил тяжелую травму.

Кизеловский городской суд вынесен приговор виновнику ДТП – три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права два года управлять транспортными средствами.