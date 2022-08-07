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Общество7 августа 2022 4:25

Открытие ресторанов «Вкусно — и точка» в Перми переносится

Дата начала работы пока неизвестна
Елена ТРЕТЬЯКОВА
В Перми пока так поесть нельзя

В Перми пока так поесть нельзя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 8 августа в Перми планировалось открыть три ресторана «Вкусно - и точка», которые заменили собой фастфуды McDonald’s. Они должны были принять посетителей в ЦУМе, на улице Попова, 58б и возле ТРК «Столица». Но дата торжественного открытия перенесена на неопределенный срок.

- Вынуждены сообщить, что открытия переносятся по техническим причинам. В ближайшее время мы поделимся обновленными датами, - сообщили в пресс-службе «Вкусно - и точка».

Как мы уже сообщали, сотрудники сети вернулись на работу еще на прошлой неделе.