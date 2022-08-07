Открытие ресторанов «Вкусно — и точка» в Перми переносится

В Перми пока так поесть нельзя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 8 августа в Перми планировалось открыть три ресторана «Вкусно - и точка», которые заменили собой фастфуды McDonald’s. Они должны были принять посетителей в ЦУМе, на улице Попова, 58б и возле ТРК «Столица». Но дата торжественного открытия перенесена на неопределенный срок.

- Вынуждены сообщить, что открытия переносятся по техническим причинам. В ближайшее время мы поделимся обновленными датами, - сообщили в пресс-службе «Вкусно - и точка».

Как мы уже сообщали, сотрудники сети вернулись на работу еще на прошлой неделе.