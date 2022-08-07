Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды7 августа 2022 4:05

В Перми начались съемки фильма «Она танцует»

Киноплощадками станут Пермский цирк, университет и Дворец культуры им. Солдатова
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Пермская кинокомиссия

Фото: Пермская кинокомиссия

Кинокомпания «Интерфест», снимавшая фильмы «Любовь-морковь» и «А зори здесь тихие», совместно с пермской кинокомпанией «Парадокс Филмс», начали в Перми съемки фильма «Она танцует». Большая часть событий фильма, которые происходят на протяжении двадцати лет, разворачивается в Перми. Киноплощадками станут Пермский цирк, университет и Дворец культуры им. Солдатова. В съемках принимают участие танцовщики «Балета Евгения Панфилова», специально для фильма подготовлены несколько хореографических номеров.

- Для главной героини Ольги танец - не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми, - рассказали в Пермской кинокомиссии.

Режиссер фильма Оксана Дегтярева, сценарий написали Григорий Каковкин и Нелли Высоцкая.