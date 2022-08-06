Пермяки могут узнать мнение знаменитых писателей о нашем городе

Фото: "Афиша Пермь"/ ВКонтакте

С августа по ноябрь в городе проходит уличная выставка «Билет до Перми». Ее организовали сотрудники Пермского краеведческого музея. Мероприятие посвящено знаменитым писателям, побывавшим в Прикамье.

Находится выставка у Речного вокзала. Она дополнена указателями к литературным местам Пермского края и QR-кодами с аудиогидами. Местные жители и туристы города могут узнать, что думали о Перми Варлам Шаламов, Михаил Осоргин, Виктор Астафьев и другие известные литературные авторы.

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