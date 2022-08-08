Эко-активисты пермского нефтеперерабатывающего завода приняли участие в акции «Вода России»

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Молодежь и руководители «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» стали одной из самых многочисленных волонтерских групп всероссийской акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России».

Эко-активисты нефтеперерабатывающего завода имеют большой опыт в подобных акциях. Они стали одними из инициаторов и самыми активными участниками заводской программы «В защиту малых рек». Ребята каждый год приводят в порядок берега рек Мулянка и Пыж в Индустриальном районе Перми. За несколько лет проделана огромная работа.

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

На этот раз лукойловцы присоединились к всероссийской акции «Вода России» по очистке береговой линии устья речки Гайва – одного из притоков Камы. Сбор мусора шел с одновременной сортировкой отходов – пластик, стекло, бытовые отходы, резина. Организаторы акции заверили, что собранный мусор пойдет на переработку.

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Только за первый час работы сотрудники и профсоюзные активисты завода собрали более десяти больших мешков различного мусора. Интерес участников подогревался креативным конкурсом от организаторов на самую неожиданную находку и возможность общения с амбассадором акции – Юлией Михалковой, актрисой и телеведущей, и Ильей Разбашем, основателем эко-акции.

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- Для нас участие в экологических активностях - это норма жизни. Мы ведем раздельный сбор отходов дома и на работе. И очень радуемся, что с каждым годом экологичное поведение ставится новым брендом, - отмечают нефтепереработчики.