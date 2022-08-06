Самым жарким днем в Прикамье станет 8 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, теплая и сухая погода в Прикамье сохранится под влиянием блокирующего антициклона.

Сегодня дневной максимум температуры по южным районам уже превысил +29 градусов, в Перми отметка достигла +28,3 градусов. В воскресенье обещают до +31 градуса. Самым жарким днем станет понедельник, 8 августа.

В течение трех дней ожидается полное отсутствие осадков.

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