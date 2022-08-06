Самым жарким днем в Прикамье станет 8 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, теплая и сухая погода в Прикамье сохранится под влиянием блокирующего антициклона.
Сегодня дневной максимум температуры по южным районам уже превысил +29 градусов, в Перми отметка достигла +28,3 градусов. В воскресенье обещают до +31 градуса. Самым жарким днем станет понедельник, 8 августа.
В течение трех дней ожидается полное отсутствие осадков.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали, каким будет август 2022 в Пермском крае
И когда в регион придут дожди (Подробнее...)