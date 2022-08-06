В Прикамье бывший акционер магниевого завода вернул 0,4% похищенных денег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Объявленный в розыск бывший акционер «Соликамского магниевого завода» Игорь Пестриков перечислил на счет предприятия 1 миллион рублей. Так, он на 0,4% возместил ущерб, составляющий 250 миллионов рублей. Это стало известно на заседании Свердловского районного суда Перми, где проверялась законность возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает телекомпания «РБК-Пермь». Вторым подозреваемым по делу выступает гендиректор Артур Уртаев, которому продлили домашний арест до 7 октября.

7 июня началось расследование о пособничестве в злоупотреблении полномочиями в отношении Артура Уртаева. По версии следствия, Игорь Пестриков через подконтрольного ему гендиректора под видом займа завладел 250 миллионами рублей.

Адвокат гендиректора Екатерина Жукова 13 июля обратилась суд с просьбой признать незаконным возбуждение уголовного дела. Она отметила, что на 7 июня государство не являлось собственником предприятия, а срок возврата займа (30 июля) на тот момент еще не наступил.

На судебном заседании 4 августа прокурор назвал жалобу необоснованной. Так как постановление о возбуждении дела вынес следователь на основании рапорта из ФСБ. Поэтому возбуждение уголовного дела признали законным.

Напомним, «Соликамский магниевый завод» - единственный в России производственный комплекс редкометальных соединений. Предприятие имеет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

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