В выходные в Пермском крае сохранится жаркая и сухая погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», в выходные дни в Пермском крае сохранится жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха повысится по сравнению с концом рабочей недели еще на 2-3 градуса. Ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Температура воздуха днем в субботу поднимется до +26…+31 градуса. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью +12…+14 градусов.

В воскресенье, 7 августа, днем +27…+32 градуса и слабый ветер, переменная облачность без осадков. Ночь будет ясная, столбик термометра поднимется до +14…+16 градусов.

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